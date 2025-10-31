Muere Mujer Agredida a Balazos en Colonia Dunas, en Hermosillo
La noche del jueves, 30 de octubre, una mujer perdió la vida después de haber sido agredida con arma de fuego en la colonia Dunas al norte de Hermosillo.
Una mujer perdió la vida la noche del jueves, 30 de octubre luego de ser atacada a balazos en la colonia Dunas, al norte de Hermosillo, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas.
El ataque se registró alrededor de las 7:45 de la noche, sobre la calle Prolongación Miguel Negrete, casi esquina con Callejón Sahuaro, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego.
La víctima una mujer de 35 años de edad aproximadamente
Al sitio acudieron agentes municipales y paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima, una mujer de aproximadamente 35 años de edad, ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Estatal, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y del cuerpo.
Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni el posible móvil del ataque.
con información de Gustavo Moreno.
