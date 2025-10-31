Hombre Fue Privado de Libertad y Rescatado en Banco de Sonora; Lo Llevaron a Retirar Efectivo
N+
Tres sujetos privaron de libertad a un hombre y lo llevaron a retirar efectivo a un banco en la calle Serdán de Hermosillo, lugar donde pudieron rescatarlo y los agresores huyeron sin ser detenidos.
Un hombre de 55 años fue privado de la libertad la mañana de este viernes, por tres sujetos que irrumpieron en un despacho jurídico ubicado sobre la calle Chihuahua, entre Juárez y Garmendia, en la colonia Centro de Hermosillo.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los agresores llegó al lugar con el rostro cubierto por un paño negro y solicitó información para poder ingresar. Al abrirle la puerta, el individuo empujó al afectado, momento en que entraron dos hombres más, quienes lo golpearon y lo obligaron a subir a su propio vehículo.
Los presuntos responsables lo trasladaron a una sucursal bancaria situada en las calles Serdán y Yáñez, donde lo obligaron a retirar dinero en efectivo. Uno de los delincuentes, que portaba un arma de fuego, ingresó al banco junto a la víctima.
La víctima pidió auxilio y activaron el botón de pánico en el banco
Mientras se encontraba en el área de cajas, el afectado pidió auxilio a una cajera, quien activó el botón de pánico. Esto provocó la movilización inmediata de elementos de la Policía Municipal, lo que llevó a que los agresores escaparan a pie con rumbo desconocido.
La víctima fue localizada sana y salva dentro del banco. La Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación y, junto con corporaciones de los tres niveles de gobierno, mantiene operativo para ubicar a los responsables.
Reportero: Roberto Bahena N+
JGMR