Capturan a Sujeto Armado y en Posesión de Droga en Colonia Sierra Bonita de Hermosillo

Durante un operativo coordinado en el sector norte de Hermosillo, agentes de la Policía Preventiva y del grupo EsCuadrones lograron la captura de un hombre que portaba un arma larga, tipo R15, y una porción de droga sintética.

El detenido fue identificado como Eduardo Adrián “N”, de 30 años de edad, quien fue asegurado por los delitos de portación de arma prohibida y posesión de sustancias ilícitas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:40 de la mañana de este viernes, cuando los oficiales realizaban recorridos en busca de tres sujetos, señalados por haber agredido con arma de fuego a un vecino de la colonia Manantiales.

Ubicaron a un sujeto con arma quien la lanzó e intentó huir

Durante el operativo, los agentes ubicaron a un individuo en actitud evasiva sobre las calles Francisco Ochoa y Francisco Frías, en la colonia Sierra Bonita, quien al notar la presencia policial arrojó al suelo un arma de fuego calibre .223 tipo R15 e intentó huir corriendo.

Tras ser alcanzado, los elementos le realizaron una inspección corporal y encontraron entre sus pertenencias un envoltorio con polvo blanco granulado, con las características del crystal.

El hombre fue llevado a la Comandancia de la Policía Municipal zona 4 Rl Cortijo, por lo que cerraron completamente la calle Pilares, entre Olivares y López del Castillo, hasta la llegada de elementos de la AMIC, para ponerlo a disposición de la autoridad investigadora junto con el arma asegurada y la sustancia incautada.

Reportero: Roberto Bahena N+

