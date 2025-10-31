Hombre de 54 Años Fue Lesionado con un Arma Dentro de su Domicilio en Hermosillo

Una persona de 54 años resultó lesionada tras ser atacado con arma de fuego durante la madrugada de este viernes, en hechos ocurridos al interior de su domicilio en la colonia Los Manantiales, al norponiente de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se registró alrededor de las 04:00 horas, en una vivienda ubicada en las calles Leo Sandoval y Antonio Gámez, donde la víctima, identificada como Juan Carlos “N”, fue herida en el cuello lateral derecho por un proyectil de arma de fuego.

Testigos señalaron a 2 jóvenes como responsables del ataque armado

Testigos indicaron que dos hombres jóvenes, de entre 25 y 30 años, irrumpieron en el domicilio y realizaron una detonación antes de huir a pie hacia la colonia El Encanto.

En el sitio se localizaron dos bicicletas abandonadas en la cochera, aunque no se encontraron casquillos percutidos, únicamente el impacto del proyectil en un sillón y en la pared del inmueble.

El lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del ataque.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR