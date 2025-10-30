Colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme Localizan Restos Óseos en San Ignacio Río Muerto

Restos humanos fueron localizados por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme durante una jornada de rastreo realizada la tarde del miércoles en distintos puntos del municipio de San Ignacio Río Muerto.

Noticia Relacionada: Hombre Herido tras Ataque Armado en Colonia Solidaridad, al Norte de Hermosillo

Las labores se extendieron a zonas de campo abierto y a un pozo de más de diez metros de profundidad, señalado mediante reportes anónimos como un posible sitio de inhumación clandestina.

Un pozo encontrado en la zona será revisado nuevamente en futuras búsquedas

De acuerdo con la información compartida por el colectivo, el operativo arrojó resultados positivos tras el hallazgo de restos óseos en uno de los puntos inspeccionados. Aunque el pozo no presentó indicios visibles durante esta jornada, no fue descartado como área de interés, por lo que será revisado nuevamente en futuras búsquedas.

En las acciones participaron integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora, así como personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Policía Estatal y Sedena, quienes brindaron acompañamiento y seguridad en el área.

El colectivo adelantó que continuará este jueves con nuevas búsquedas en otros puntos del municipio, con la esperanza de aportar más indicios que ayuden a dar con personas desaparecidas.

Historias Recomendadas:

con información de Roberto Bahena.

ABM