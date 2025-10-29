Encuentran a Niño de 4 Años Caminando Solo por Calles de San Luis Río Colorado, en Sonora

Un menor de apenas 4 años de edad fue localizado caminando solo durante la madrugada del martes, 28 de octubre, en el barrio Jacarandas, de San Luis Río Colorado, lo que provocó la inmediata movilización de vecinos y autoridades.

El pequeño, identificado como Israel, fue visto en la esquina de la calle 29 por residentes del sector, quienes lo resguardaron y dieron aviso al 911. Minutos después, elementos de la Policía Municipal sanluisina arribaron al lugar y se hicieron cargo del menor.

Autoridades municipales entregaron al niño a abuela paterna

Tras una hora sin localizar a sus familiares, los oficiales trasladaron al niño a la comandancia para una valoración médica, donde se determinó que se encontraba en buen estado físico.

Luego de realizar las investigaciones, resultó que, presuntamente la madre del menor, de 23 años, habría salido a un festejo y dejó al pequeño bajo el cuidado de otra persona a la cual se le salió.

El niño fue entregado a su abuela paterna mientras el caso es investigado por las autoridades correspondientes. La familia fue citada ante el Sistema DIF Municipal para esclarecer las circunstancias del hecho y definir responsabilidades.

