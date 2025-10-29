Frente Frío No. 11: Bajarán Hasta 3ºC las Temperaturas en Sonora ¿Cuándo Será?

A partir del jueves, 30 de octubre, Sonora se verá afectado por el frente frío número 11, el cual impactará de manera indirecta al estado, ya que se desvió más hacia la zona norte del país, principalmente a Chihuahua, aseguró Gilberto Lagarda Vásquez.

Noticia Relacionada: Flor de Cempasúchil Llega a Hermosillo para Día de Muertos 2025

El jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua, explicó que esta condición provocará que las temperaturas bajen un promedio de tres grados en prácticamente todo Sonora.

El frente frío, nos indica el Servicio Meteorológico Nacional, es que se está cargando hacia el noreste del país, va cargando más hacia el lado de Chihuahua y el Golfo de México, sí nos va a alcanzar a afectar, de forma indirecta, no va a ser un efecto directo como se tenía planeado, o como se esperaba, pero, aun así, a pesar va a ser un efecto indirecto si va a bajar las temperaturas, va a ser un descenso entre ligero y moderado.

Frente frío no traerá lluvias pero sí fuertes rachas de vientos: Conagua

Detalló que el descenso de temperaturas se empezará a sentir para la noche del miércoles, 29 de octubre, en la zona norte de Sonora y para el jueves, 30 de octubre, ya será para todo el estado.

Lo que si se va a mantener son los cielos despejados, eso sigue sin ningún cambio, entonces vamos a tener todavía bastante sol. Las temperaturas a partir de mañana, las mínimas van a estar entre los cero y 10 grados para la zona norte y oriente de Sonora, que son las más frías, y las temperaturas máximas, que es donde se nota más el descenso de temperaturas, van a estar entre los 30 y 36 grados de temperatura máxima para el centro, sur y noroeste de Sonora.

Gilberto Lagarda explicó que el frente viene sin lluvias, pero con viento que puede alcanzar rachas de entre los 50 y 60 kilómetros por hora.

Descarga en https://t.co/w7KUYjKyok nuestros mapas de #Temperatura mínima y sigue su comportamiento diariamente pic.twitter.com/gdilvrDpo5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025

Historias Recomendadas:

con información de Gerardo Moreno.

ABM