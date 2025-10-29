Dictan Prisión Preventiva a Chofer Presunto Responsable de Accidente en Carretera de Sonora

El conductor del autobús que protagonizó el trágico accidente ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera Guaymas–Hermosillo fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, luego de que un juez de control determinara que existen elementos suficientes para continuar con la causa penal en su contra.

El imputado, identificado como Francisco Javier “N”, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación complementaria, tras confirmarse su probable responsabilidad en el siniestro donde murieron siete personas y 24 más resultaron heridas.

Durante la misma audiencia, el juez resolvió no vincular a proceso a Joel Alberto “N”, conductor de apoyo, al considerar que no se acreditó su participación en el delito de abandono de personas.

¿Cómo y cuándo sucedió el accidente?

El incidente ocurrió la mañana del viernes 17 de octubre en el kilómetro 234 de la carretera federal número 15, cuando el autobús salió del camino sin dejar huella de frenado, volcando en la parte central de ambos sentidos de circulación, lo que debido al impacto, resultó con resultados fatales.

Presuntamente el conductor, Francisco Javier “N”, también de 51 años, huyó del lugar sin prestar asistencia a las víctimas, siendo detenido alrededor de las 2:30 horas del 23 de octubre en un domicilio ubicado en la colonia Fundo Legal, en Nogales, Sonora y posteriormente trasladado a Hermosillo.

