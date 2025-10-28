Un Hombre Fue Ejecutado a Balazos Cuando Regresaba a su Domicilio en Hermosillo

La noche del lunes se registró una ejecución en la colonia Palo Fierro, al norponiente de Hermosillo, donde un hombre identificado como Marco Antonio “N” perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando regresaba a su domicilio.

El crimen ocurrió alrededor de las 19:00 horas en la avenida Maderas Sur y Coritas. De acuerdo con los reportes, la víctima, quien se dedicaba a la limpieza de terrenos, fue sorprendida por sujetos conocidos que le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar a bordo de un vehículo tipo sedán.

Localizaron 8 casquillos percutidos de "cuerno de chivo"

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes tras activarse el Código Rojo por detonaciones de arma de fuego. El área fue asegurada para las labores del Servicio Médico Forense y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y procesaron la escena.

En el lugar se encontraron ocho casquillos percutidos calibre 7.62x39, correspondientes a un arma de los llamados “cuerno de chivo”. Vecinos reportaron haber escuchado múltiples disparos y observar un vehículo huyendo del sitio tras el ataque.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR