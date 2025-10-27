Asesinan a Balazos a Joven de 14 Años Presuntamente Ligado a Grupo Criminal en Ciudad Obregón

Un menor, de 14 años de edad, presuntamente ligado a actividades ilícitas, fue asesinado con proyectiles de arma de fuego la noche del domingo, 26 de octubre, en Ciudad Obregón, informó el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Carlos Alberto Flores.

Detalló que la agresión armada se registró alrededor de las 09:00 de la noche, en la colonia Aves del Castillo, cuando la víctima caminaba en compañía de su padre, y las primeras líneas de investigación apuntan a disputa entre grupos del crimen organizado.

La primera hipótesis de trabajo que tenemos es por hechos relacionados con actividades ilícitas, la primera hipótesis basada en los testimoniales de las personas que viven en esa zona donde se cometieron los hechos, señalan que el joven lamentablemente tenía actividades relacionadas con lo que es el narcomenudeo y en este caso con lo que se denomina halconeo.

Señaló que se presume que los atacantes pertenecen a un grupo delictivo rival al cual estaba colaborando la víctima.

Mueren personas en agresiones armadas en Cajeme

Tres personas perdieron la vida en hechos distintos ocurridos durante el fin de semana en el municipio de Cajeme, donde la violencia armada volvió a cobrar víctimas en diversas colonias del sur de la ciudad, con lo que ya suman 26 homicidios en lo que va del mes.

El primer caso se registró la noche del viernes, 24 de octubre, en la colonia Urbi Villas del Real, donde Luis Armando, de 35 años, fue atacado a balazos y trasladado de emergencia a un hospital, pero falleció minutos después de ingresar al área de urgencias.

Un hombre identificado como Juan Carlos, de 33 años, fue ejecutado en la colonia Beltrones. El ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas del sábado en las calles Olmo de Agua y Avellana. Al arribo de paramédicos de Cruz Roja, se confirmó que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Finalmente, la mañana del domingo, 26 de octubre, Alberto, de 35 años, fue asesinado a bordo de un vehículo Nissan March, color gris, cuando se encontraba sobre la calle Río Bavispe, entre Río San Fernando y Las Torres, en la colonia Libertad. En el sitio fueron hallados tres casquillos percutidos y la unidad con impactos de bala.

Los tres escenarios fueron resguardados por la Policía Municipal y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento de indicios para las investigaciones correspondientes.

con información de Ángel Lozano.

