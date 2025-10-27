El Aguinaldo Si Tiene Impuestos: Colegio de Contadores de Sonora

La prestación de los trabajadores al final del año, el aguinaldo, tiene una parte a la cual el Servicio de Administración Tributaria le aplica un Impuesto Sobre la Renta, que son todos los recursos que sean arriba de los 3 mil 374 pesos, aseguró Saúl López Montiel.

Noticias Relacionada: ¿Cuánto Dinero Me Quita el SAT por Impuestos de Aguinaldo 2025? Esto es lo Que te Descuentan

El vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, aclaró que al aguinaldo siempre se le ha cobrado el ISR, pero por ley este impuesto se exenta al equivalente a 30 días de salario mínimo que, desde el 2017, ahora se exenta el impuesto al equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización, UMAS.

Antes del 2017 se calculaba una parte exenta de 30 salarios mínimos, pero ya cuando nació este tema de las UMAS, se cambió a UMAS, entonces el importe exento si es una cantidad menor, en esta ocasión, porque la UMA es más pequeña que el salario mínimo.

El contador Saúl López detalló que al precio actual de la UMA, el monto que no se le debe cobrar ISR en el aguinaldo es de 3 mil 374.20 pesos, todo el dinero que se reciba después si tiene impuesto, es decir que, si alguien recibe 10 mil pesos de aguinaldo, le quitarán el ISR de 6 mil 625.80 pesos.

¿Cuándo es la fecha límite de entrega del aguinaldo?

Sin embargo, sí aclaró que no es un nuevo impuesto, ya existía.

Se ha dado una desinformación en redes sociales, me ha tocado leer, de que el SAT te va a quitar más impuestos, que es un impuesto nuevo y no, hay que estar tranquilos, ahorita la parte impositiva no hay ningún cambio.

Saúl López precisó que el trabajador tiene que revisar que su aguinaldo se entregue antes del 20 de diciembre y que sea el equivalente a 15 días de trabajo, aunque si no laboró todo el año, deberá ser proporcional.

Historias Recomendadas:

con información de Gerardo Moreno.

ABM