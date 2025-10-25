Imputan a Choferes Presuntos Responsables del Accidente en Carretera de Hermosillo - Guaymas

Francisco Javier “N” y Joel Alberto “N”, conductores del autobús en el que murieron siete personas y 24 más resultaron lesionadas luego de un accidente, fueron imputados por el hecho de tránsito.

La Fiscalía General de Justicia del Estado formuló imputación a Francisco Javier “N”, quien conducía al momento del siniestro, se le atribuyen los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas, mientras que Joel Alberto “N”, copiloto en ese instante, fue imputado por abandono de personas.

Durante la audiencia inicial, ambos rindieron su declaración, y el juez determinó imponerles medida cautelar de prisión preventiva justificada, en tanto se define su situación jurídica en los próximos días.

¿Cuándo ocurrieron los hechos?

El pasado viernes 17 de octubre en la carretera federal número 15, kilómetro 234 del tramo Guaymas–Hermosillo, la unidad salió del camino sin dejar huella de frenado, volcándose y causando la muerte de siete personas y 24 más con lesiones de distintos grados, mientras que ambos choferes huyeron del lugar.

¿Dónde fueron detenidos los imputados?

Joel Alberto “N”, de 51 años, fue capturado en Guamúchil, Sinaloa, el miércoles 22 de octubre; mientras que al siguiente día Francisco Javier “N”, también de 51 años, fue detenido en Nogales, Sonora, posteriormente se trasladó a ambos a Hermosillo para la audiencia inicial.

