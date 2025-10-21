Van Más de Siete Accidentes en Carretera Hermosillo - Guaymas en Lapso de 17 Meses Sonora

En un lapso de 17 meses se han presentado por lo menos siete accidentes entre los kilómetros 230 y 240 de la carretera federal número 15 en el tramo Hermosillo-Guaymas que han dejado nueve personas sin vida y 42 lesionados.

En estos se han visto involucrados principalmente tractocamiones de carga y autobuses de pasajeros, pero también vehículos particulares de mayo del 2024 a la fecha.

El último que se presentó fue el accidente de un autobús de pasajeros cuyo conductor se salió de la carretera y posteriormente huyó junto con su compañero el viernes, 17 de octubre, en el kilómetro 234 donde murieron siete personas y 24 más resultaron lesionadas.

Sin embargo, el 24 de septiembre del año pasado ya se había presentado un camionazo en el mismo tramo donde dos mujeres perdieron la vida, una en el lugar y otra en el hospital, además de que se registraron 14 lesionados, luego de que el conductor también perdiera el control y terminaran volcados.

Pipa con más de 100 mil litros de gasolina se volcó en kilómetro 236

El 16 de mayo del año pasado el conductor de un tráiler se volcó en el kilómetro 238 resultando prensado, por lo que tuvo que ser rescatado por bomberos de Hermosillo; situación que se repitió el 24 de julio del mismo año luego de que el chófer de una pipa cargada con 120 mil litros de gasolina perdió el control del volante y terminó volcado, situación de la que resultó ileso, pero con derrame de combustible, por lo que también tuvieron que intervenir bomberos, esto en el kilómetro 236.

El 17 de octubre de 2024 otro tractocamión volcó en el kilómetro 235 durante la madrugada cuando al parecer el operador se quedó dormido y terminó volcado, provocando el cierre de la carretera durante horas para remolcar la carga.

El más reciente previo al camionazo del pasado 17 de octubre, fue el 18 de junio de este año en el kilómetro 230, cuando tres integrantes de una familia resultaron lesionados al volcar el pick up con placas de Arizona, Estados Unidos en el que viajaban.

con información de Roberto Bahena.

