Detienen a Dos Personas por Transportar Presunto Hidrocarburo Ilegal en Carretera de Sonora

Por transportar miles de litros de hidrocarburo de aparente procedencia ilícita el operador de un tráiler, además de su acompañante, fueron detenidos en Sonora por elementos de la Guardia Nacional.

De acuerdo con información de la corporación de Seguridad Federal el hecho se registró a la altura del kilómetro 17 de la Carretera Federal Guaymas-Hermosillo como parte de los operativos para combatir el robo de combustibles.

Los hoy detenidos fueron puestos a disposición del agente del ministerio público del fuero federal.

Noticia relacionada: Tráiler se Incendia en Llamas tras Volcarse en Libramiento de Hermosillo

Vuelca tráiler que transportaba manzanas en Sonora

Un tráiler que transportaba manzanas se quemó durante la tarde de este domingo tras una volcadura en el entronque del Libramiento de Hermosillo y la Carretera Internacional.

Autoridades acudieron al lugar y paramédicos de la Cruz Roja se encargaron de trasladar al conductor del tractocamión a un hospital.

Historias recomendadas: