Detienen a Segundo Chofer Presunto Responsable del Accidente en Carretera Hermosillo-Guaymas

Francisco Javier “N.”, de 51 años de edad, señalado como responsable del accidente del autobús de pasajeros ocurrido el viernes pasado en la carretera Hermosillo-Guaymas, fue detenido durante la madrugada de este jueves por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina.

La captura se llevó a cabo alrededor de las 2:30 horas en un domicilio ubicado en la colonia Fundo Legal, en Nogales, Sonora.

Historia relacionada: Arrestan a Chofer de Autobús Presunto Responsable del Accidente en Carretera de Sonora

Contaba con orden de aprehensión después del accidente ocurrido en carretera Hermosillo-Guaymas

El detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves, derivada del percance carretero registrado el pasado viernes, en el que perdieron la vida siete personas y 24 más resultaron lesionadas.

Francisco Javier “N.” será puesto a disposición del juez que lo requiere en las próximas horas.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR