Detienen a Estadounidense en Puerto Peñasco; Tenía Orden de Arresto en Maricopa, Arizona

En Puerto Peñasco fue capturado el ciudadano estadounidense, identificado como David Anthony "N", de 49 años, originario de Phoenix, Arizona, tras la colaboración de autoridades mexicanas y estadounidenses en Sonora.

El sospechoso fue ubicado en las calles Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero, en la colonia Centro, al ser requerido por el servicio de alguaciles de los Estados Unidos con orden de arresto vigente en el condado de Maricopa, por el delito de robo en tercer grado.

El individuo fue llevado al Instituto Nacional de Migración a la espera de ser trasladado a la garita internacional de Lukeville, Arizona, para su deportación.

Vinculan a proceso a hombre estadounidense por transportar metanfetamina en Sonoyta

Edward "N", de nacionalidad estadounidense, fue vinculado a proceso por el presunto delito contra la salud por traslado de clorhidrato de metanfetamina, droga sintética conocida como cristal, en hechos ocurridos en la aduana fronteriza de Sonoyta.

El ciudadano estadounidense fue sorprendido en su intento por cruzar la frontera con 90.9 kilogramos de la mencionada sustancia, en el momento en que llegó a la línea internacional de la garita, mientras abordaba una camioneta con placas de circulación de California.

Tras una inspección minuciosa, las autoridades encontraron 12 bolsas de plástico con la droga asegurada, por lo que el sujeto fue puesto en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora.

con información de Gustavo Moreno.

ABM