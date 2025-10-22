Mujer fue Asesinada a Balazos al Intentar Evitar que Agredieran a su Hija en Hermosillo

Una mujer perdió la vida al intentar evitar que agredieran a su hija, quien resultó lesionada durante un ataque armado registrado la noche del martes en la colonia La Cholla, al poniente de Hermosillo.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres a bordo de un vehículo Nissan Sentra rojo llegaron alrededor de las 21:15 horas al domicilio ubicado en la calle Vergel, donde preguntaron por una mujer, presuntamente hija de la víctima.

Testigos relataron que los agresores ingresaron al inmueble y, al ubicar a la persona que buscaban, Hilda “N”, de 59 años, intentó proteger a su hija, Luz Elena “N”, de 38 años, momento en que fue herida de bala en la cabeza, perdiendo la vida en el lugar.

Su hija resultó lesionada por proyectil de arma de fuego y fue trasladada a recibir atención médica.

Hasta el momento no hay personas detenidas tras el ataque armado en la colonia La Cholla

En la escena se localizaron siete casquillos percutidos calibre 9 milímetros, mismos que fueron asegurados por peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual inició una carpeta de investigación por homicidio y homicidio en grado de tentativa.

Hasta el momento, los responsables no han sido detenidos, y se mantienen las indagatorias para su localización.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR