¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 11 de Junio 2026? Así las Autopistas de México este Jueves

Te decimos cómo está el tránsito en carreteras del país hoy, 11 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Bloqueo en aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.Bloqueo en aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Foto: X @GN_Carreteras

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Atención conductores: Bloqueos y accidentes afectan carreteras hoy. Consulta el estado de las vías en México y planifica tu ruta para evitar retrasos.

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