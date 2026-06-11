¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 11 de Junio 2026? Así las Autopistas de México este Jueves

Este jueves, 11 de junio de 2026, te decimos cómo está el tránsito en las principales autopistas del país, para que no tengas contratiempos y llegues a tiempo a tu destino. En N+ te damos el reporte de las vialidades más importantes del país.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sigue en el LIVEBLOG de N+ las últimas noticias sobre la mega marcha de hoy, 11 de junio, en la Ciudad de México, en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Así están las carreteras hoy

Este jueves, 11 de junio de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones y bloqueos en carreteras:

A las 13:21 horas, se reportó presencia de manifestantes en la Autopista México-Puebla, en ambos sentidos de la Plaza de Cobro San Martín, sin cierre a la circulación.

A las 11:31 horas, se reportó cierre de circulación en la autopista México-Cuernavaca, en la caseta de Tlalpan, en dirección a CDMX, por presencia de manifestantes.

A las 7:55 horas, se reportó cierre total al acceso principal del interior del Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por presencia de manifestantes que no permiten ingreso a usuarios y las operaciones aéreas se ven afectadas.

A las 7:24 horas, en Michoacán se registra cierre parcial de circulación cerca del km 204+300 de la carretera Zinapécuaro-Guadalajara con dirección Zapotlanejo, por accidente vial.

A las 7:21 horas, en Veracruz se registra cierre parcial de circulación cerca del km 172+580, de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque con dirección Orizaba, por accidente vial.

A las 6:35 horas, se reportó cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, km 71, dirección CDMX, por accidente vial

Con información de N+.

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