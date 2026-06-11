Hoy jueves 11 de junio se espera un día sumamente bochornoso, con temperatura elevada y alto concentrado de humedad en el ambiente.

Amanecimos con temperaturas alrededor de 25˚C en la zona metropolitana de Monterrey, con cielo nublado y buena calidad del aire. Se espera que para el resto del día la condición del cielo cambie a medio nublado y las máximas puedan elevarse a 33˚ o 34˚ , con sensación de hasta 38˚ .

La humedad será de 87% por la mañana y 50% por la tarde, que combinado con la temperatura máxima resultará en un día muy bochornoso.

Para el día de hoy las probabilidades de lluvia son menores. Aparecen a partir de mañana e incrementan a 25%; para el sábado y domingo serán de 40% y 60%, respectivamente. Lunes y martes se van por arriba de 85%.

Próxima semana lluviosa

Se espera que la próxima semana sea lluviosa y eso puede ayudar a detener las máximas para que el lunes y martes se ubiquen debajo de los 30˚C.

Un centro de Baja Presión sobre el Golfo de México podría moverse hacia la costa de Veracruz y Tamaulipas, lo que incrementará el potencial de precipitaciones para los siguientes días. La mayor actividad de lluvias se espera para el lunes y el martes. Se prevén 35 milímetros de precipitación en esos dos días.

La zona de inestabilidad con potencial ciclónico cruza sobre la península de Yucatán hacia el Golfo de México, y los remanentes de “Cristina” cruzan por Centroamérica, aparentemente también hacia el Golfo. Este panorama pudiera traer muchas lluvias al territorio nacional en los siguientes días.

La expectativa para el fin de semana se ve muy clara: nublados con lluvias en incremento y retroceso de las temperaturas máximas, así que los planes de estos días tendrán que considerar las lluvias como un factor posible.