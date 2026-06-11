¿Cómo Estará el Clima para Nuevo León Hoy 11 de Junio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para este jueves en Nuevo León con el meteorólogo Mauro Morales

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Hoy en Nuevo León: Prepárate para un día bochornoso con temperaturas de hasta 38˚C y humedad del 87%. ¿Listo para el calor? Descubre más con Mauro Morales.

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