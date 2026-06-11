Docentes de la CNTE Bloquean Acceso a la Garita de Exportación de Otay en Tijuana

Transportistas reportaron demoras debido al cierre de la única vialidad disponible para algunos cruces comerciales

Docentes de la CNTE Bloquean Garita Comercia de Otay en TijuanaFoto: N+

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Bloqueo en Tijuana: La CNTE cierra acceso a la garita de Otay, afectando el comercio con EE.UU. ¿Qué medidas están tomando las autoridades?

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