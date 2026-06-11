Docentes de la CNTE Bloquean Acceso a la Garita de Exportación de Otay en Tijuana

Docentes y manifestantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon la mañana de este jueves el acceso a la garita de exportación de Otay, en Tijuana, provocando afectaciones al tránsito de carga con destino a Estados Unidos.

La movilización se concentró en la calle 12 Norte, vialidad utilizada por transportistas que buscan ingresar a territorio estadounidense y que no cuentan con pases de cruce ágil.

Debido al bloqueo, decenas de unidades de carga enfrentaron retrasos mientras permanecía restringido el acceso a la garita.

Ante las afectaciones viales, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de apoyo para agilizar la circulación en las áreas cercanas y orientar a los conductores.

Las autoridades permanecieron en el sitio para monitorear el desarrollo de la manifestación y atender cualquier situación relacionada con la movilidad.

Continúan las Acciones de la CNTE

El bloqueo forma parte de las movilizaciones que la CNTE ha realizado en distintos puntos de Baja California como parte de sus demandas laborales y educativas.

Hasta el momento no se ha informado cuánto tiempo permanecerá cerrada la vialidad ni cuándo podría restablecerse por completo la circulación hacia el cruce comercial.

Información Perla Velázquez

APG