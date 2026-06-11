Hombre Cae a un Barranco de 50 Metros de Profundidad y Sobrevive en Acámbaro, Guanajuato

Un hombre fue rescatado de un barranco de 50 metros de profundidad en Acámbaro, Guanajuato, por lo que fue trasladado a un hospital con heridas de gravedad.

Los hechos se registraron el pasado miércoles en la mañana.N+

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Un hombre fue rescatado de un barranco de 50 metros en Guanajuato. La operación requirió maniobras especializadas y duró varias horas. Conoce los detalles de este increíble suceso.

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