La mañana del pasado miércoles, un hombre cayó a un barranco de 50 metros de profundidad en las inmediaciones de la comunidad de San Antonio y la colonia Velasco Ibarra en Acámbaro.

Un ciudadano que pasaba por el lugar, escuchó los gritos de la persona pidiendo ayuda desde el fondo del barranco.

Un habitante de la zona dio aviso a las autoridades de los hechos

Por lo que se acercó para tratar de comunicarse con la víctima, para después dar aviso a las autoridades pertinentes.

Al lugar arribaron elementos de rescate de Cruz Roja y Protección Civil municipal, quienes con equipo profesional comenzaron con las labores de sustracción del hombre.

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Fueron más de una decena de personas que trabajaron en el rescate, el cual duró varias horas hasta que se pudo sacar a la víctima.

La víctima fue trasladada a un hospital con una herida severa en un pie

Lo complejo del terreno provocaron que los socorristas tuvieran que realizar maniobras especializadas de rescate vertical con cuerdas y equipo técnico.

El hombre tras ser sacado del barranco, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica en una de sus piernas donde presentó una severa herida.