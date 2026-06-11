Bloqueo en CDMX Hoy por Trabajadores del Fiscalía: ¿Dónde Hay Cierres?

Estos son los lugares donde habrá cierres por protesta de trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Protesta de Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de MéxicoProtesta de Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protesta en la Fiscalía CDMX coincide con la Copa Mundial 2026. Infórmate sobre los cierres en la alcaldía Cuauhtémoc y las posibles afectaciones viales.

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