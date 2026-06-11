Bloqueo en CDMX Hoy por Trabajadores del Fiscalía: ¿Dónde Hay Cierres?

Este jueves, 11 de junio de 2026, se prevé una manifestación de trabajadores de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde hay cierres en la capital del país.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores de la Fiscalía capitalina se manifestarán en el marco de la inauguración de la “Copa Mundial de Futbol 2026”, para exigir:

Bonos dignos y justos.

Mejores prestaciones laborales.

Condiciones de trabajo seguras.

El reconocimiento de su compromiso laboral.

Para hoy, las autoridades capitalinas esperan 9 marchas, 26 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 18 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

¿Dónde hay cierres en la CDMX?

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores de la Fiscalía capitalina se concentrarán en la alcaldía Cuauhtémoc:

Hora: 09:00.

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido No. 56, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc.

Otros grupos en apoyo

No se descarta que a esta manifestación se sumen en apoyo ministerios públicos, agentes de Policía de Investigación y peritos.

Además, podría haber afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Con información de N+

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