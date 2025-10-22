Ataque Armado en Colonia Paseo del Pedregal al Norte de Hermosillo; Esto se Sabe

Una persona fue herida de bala durante la tarde de este miércoles, 22 de octubre, luego de una agresión armada en la colonia Paseo del Pedregal, al norponiente de Hermosillo.

El hecho se presentó alrededor de las 6:30 de la tarde, en las calles Turmalinas y Lavanda, donde el hombre fue atendido por paramédicos para ser trasladado a un hospital de urgencia.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, mientras que no se han reportado detenciones sobre el hecho.

