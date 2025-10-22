Arrestan a Chófer de Autobús Presunto Responsable del Accidente en Carretera de Sonora

Luego de que el chófer de autobús de pasajeros accidentado en la carretera federal número 15, tramo Hermosillo-Guaymas se diera a la fuga del lugar de los hechos junto a su copiloto el pasado viernes 17 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó sobre su detención.

El arresto se realizó a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, cuyos agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Joel “N”, de 51 años de edad, señalado como probable responsable del delito de abandono de personas.

La detención se realizó en la ciudad de Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, en cumplimiento de un mandato judicial emitido por autoridades del Estado de Sonora.

¿Cómo y cuándo ocurrió el accidente del autobús de pasajeros?

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 17 de octubre, cuando un autobús de pasajeros que había salido de Culiacán, Sinaloa, con destino a Nogales, Sonora, sufrió una volcadura sobre la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas–Hermosillo, en el kilómetro 234 donde murieron siete personas y 24 más resultaron lesionadas.

Presuntamente, Joel “N” y su acompañante, ambos choferes de la unidad, abandonaron el lugar sin brindar auxilio a los pasajeros afectados.

Agentes de la UNESA lograron ubicar al señalado en Guamúchil, donde se ejecutó la orden de aprehensión. El detenido será trasladado a Sonora, donde quedará a disposición del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, del Poder Judicial.

Reportero: Roberto Bahena N+

