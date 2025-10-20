Giran Orden de Aprehensión contra Choferes de Autobús tras Accidente en Carretera en Sonora

Por la presunta comisión del delito culposo con motivo de tránsito de vehículo con resultado de homicidio, lesiones y daños; además de abandono de personas, se giró orden de aprehensión contra los dos conductores del autobús de pasajeros accidentado que dejó 7 personas fallecidas y 24 lesionadas el viernes pasado, en la carretera Guaymas-Hermosillo.

Martha López Holguín, directora del Centro de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado detalló que, con los resultados arrojados por la investigación, se determinó su probable responsabilidad y se lleva a cabo su búsqueda.

Se informa, pues, que ya después de haber realizado los dictámenes correspondientes en criminalística y causalidad, se ha determinado, pues la culposa responsabilidad que atribuye el conductor, se han realizado diversas diligencias como colaboración de investigación a diversas partes del municipio y se ha logrado ya obtener los mandamientos judiciales y nos encontramos ya en la búsqueda y localización para la ejecución.

De ser encontrados culpables de los delitos que se les acusan, Ramón Tadeo Gradillas Enríquez, vicefiscal de Control de Procesos, apuntó que la penalidad pudiera ir de 2 años y 9 meses a más de 50 años de prisión.

Si hablamos de homicidio culposo y lesiones culposas es de tres días a cuatro años, si hablamos de abandono de personas es de un mes a cinco años, sería por cada uno de los afectados, si multiplicamos siete que son los fallecidos por la máxima estaríamos hablando nada más ahí de 28 años, más la suma de los lesionados se va acumulando.

Jesús Francisco Moreno Cruz, vicefiscal de Investigación, dijo que la mayoría de los lesionados han sido dados de alta y será la Secretaría de Salud la que emita mayores informes.

¿Cómo sucedió el accidente en el que perdieron la vida 7 personas en Sonora?

La mañana del viernes, 17 de octubre, 7 personas perdieron la vida y 24 más resultaron lesionadas en el volcamiento de un autobús de pasajeros, que viajaba de sur a norte por la Carretera Federal 15, sobre el kilómetro 234, tramo Guaymas-Hermosillo.

El accidente del camión, que procedía de Culiacán, Sinaloa y se dirigía a Nogales, Sonora, se registró a las 5:40 de la mañana, según información del Departamento de Bomberos de Hermosillo.

Personal de Servicios Periciales llegó al sitio para llevar a cabo el procesamiento del lugar e informaron que de momento no se habían establecido huellas de frenado o derrape, por lo cual la primera hipótesis de la fiscalía es que el conductor se quedó dormido y perdió el control de la unidad.

En cuanto a los lesionados, fueron trasladados a distintos hospitales de Hermosillo para recibir atención médica, y de momento no se ha informado el estado de salud de los mismos.

