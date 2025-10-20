Agreden a Pedradas a Policías cuando Atendían un Reporte de Fiesta en Descontrol en Hermosillo

Una fiesta que se salió de control y fue reportada por vecinos de la colonia San Luis la mañana del domingo, 20 de octubre, terminó en confrontación, provocando que elementos de la Policía Municipal fueran agredidos con piedras y botellas por los asistentes, que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Tres personas fueron arrestadas tras el incidente: Jesús “N”, de 32 años; Ángel Valentín “N”, de 23; y Estefani Yamileth “N”, de 19. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público por su presunta participación en delitos contra funcionarios públicos y daños al Ayuntamiento.

Los hechos se registraron alrededor de las 07:00 de la mañana, luego de que vecinos reportaran música a alto volumen y la concentración de más de 40 personas consumiendo alcohol y generando disturbios en las calles La Colorada y Tajitos.

Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos con agresiones; una de las piedras rompió el parabrisas de la patrulla y un policía resultó con una herida de aproximadamente dos centímetros en la frente, siendo atendido en el sitio.

Adolescentes agreden a golpes a Policía Municipal en Hermosillo

Luego de enfrentarse a golpes con Policías Municipales y con portación de un arma prohibida, dos jóvenes fueron detenidos en la colonia Tierra Nueva.

Uno identificado como César Humberto “N”, de 18 años; y otro menor de 17, fueron detectados durante recorridos de seguridad por el norte de Hermosillo.

Al llegar a las calles Paseo Tierra Nueva y Cuevas, los oficiales vieron a los jóvenes con actitud sospechosa por fuera de una tienda de conveniencia, por lo que se les acercaron para realizarles una revisión corporal.

Sin embargo, al momento de abordarlos, ambos sujetos para evitar ser revisados lanzaron golpes con puños y pies a los oficiales, quienes tuvieron que hacer uso de la fuerza para someterlos y posteriormente, al menor de edad se le encontró un cuchillo de 23 centímetros, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

