Tren de Carga Impacta a Automóvil en Colonia Bellavista en Empalme

El conductor de un automóvil se salvó de perder la vida, luego de ser impactado por el ferrocarril de carga la noche del domingo, 19 de octubre, en el municipio de Empalme.

El accidente ocurrió sobre la Carretera Federal 15, a la altura del crucero ubicado junto a la colonia Bellavista, cuando el conductor de un vehículo sedán negro intentó cruzar las vías justo al momento en que pasaba el tren, siendo impactado por una de sus góndolas.

El fuerte golpe provocó que la unidad quedara severamente dañada y su conductor resultara con lesiones, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindarle atención y trasladarlo a un hospital.

Agentes municipales y personal ferroviario acudieron al sitio para asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes, para determinar responsabilidades.

Mujer es arrollada por el tren en Ciudad Obregón

A principios de este mes de octubre, una mujer resultó con lesiones de gravedad, luego de ser arrollada por un tren en la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón.

El accidente ocurrió sobre las vías del ferrocarril ubicadas en la calle Ricardo Palmerín, donde vecinos se percataron del cuerpo de la víctima, tendido junto a los rieles y de inmediato avisaron a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a la mujer a un hospital de la localidad, para recibir atención médica urgente.

Hasta el momento, la víctima de entre 20 y 25 años de edad, no ha sido identificada, por lo que autoridades ya iniciaron las investigaciones para saber su identidad y las circunstancias del percance.

con información de Roberto Bahena.

ABM