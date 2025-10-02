Civiles Armados Agreden a Policías Estatales Durante Operativo en Tabasco, Zacatecas
Elementos de la Policía Estatal fueron agredidos por civiles armados en Tabasco, Zacatecas, durante un operativo. La situación está bajo control y continúan operativos de seguimiento
La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó que durante un operativo con base en información técnica realizado en el municipio de Tabasco, elementos de la Policía Estatal fueron agredidos por un grupo de civiles armados.
Autoridades confirmaron la agresión por redes sociales
El secretario de Gobierno, a través de sus redes sociales, detalló que la situación se encuentra controlada; sin embargo, las operaciones de seguimiento continúan en proceso para garantizar la seguridad en la zona.
Asimismo, se precisó que los resultados del operativo serán dados a conocer en breve por la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, instancia encargada de informar de manera oficial sobre este tipo de hechos.
Daniel Flores / N+
