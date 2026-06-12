¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 12 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este viernes 12 de junio se presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
Carril Normal: 15 minutos | 1 línea abierta
SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Ready Lane: 15 minutos | 1 línea abierta
Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
Carril Normal: 1 hora 10 minutos | 3 línea abierta
SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Ready Lane: 1 hora 10 minutos | 3 línea abierta
Carril Norma peatonal: 20 minutos | 2 líneas abierta
Ready Lane peatonal: 2 minutos | 20 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG