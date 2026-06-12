¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 12 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 12 de Junio

Garitas Mexicali HoyFoto: N+

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Atención conductores: las garitas de Mexicali presentan tiempos variables hoy. Garita Nuevo Mexicali: 15 min en carril normal, 5 min en SENTRI. Garita Mexicali Centro: 1 hora 10 min en carril normal. Planifica tu cruce.

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