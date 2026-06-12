¿Cómo Están las Garitas de Mexicali Hoy 12 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este viernes 12 de junio se presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 15 minutos | 1 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 15 minutos | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Carril Normal: 1 hora 10 minutos | 3 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Ready Lane: 1 hora 10 minutos | 3 línea abierta

Carril Norma peatonal: 20 minutos | 2 líneas abierta

Ready Lane peatonal: 2 minutos | 20 líneas abierta

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

APG