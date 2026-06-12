Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Junio: Tiempos de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy viernes 12 de Junio

Reporte de Garitas TijuanaReporte de Garitas Tijuana: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

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¿Planeas cruzar por las Garitas de Tijuana hoy? San Ysidro tiene tiempos de espera de 30 min en auto y 5 min a pie. Consulta los tiempos en tiempo real para evitar sorpresas.

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