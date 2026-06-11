Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 11 de Junio de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy jueves 11 de Junio

Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la LíneaReporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 12 de Mayo: Tiempos de Espera en la Línea | Foto: N+

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Cruzar la frontera en Tijuana este jueves podría tomar hasta 1 hora 50 minutos. Autoridades sugieren planificar con antelación y usar carriles rápidos si es posible.

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