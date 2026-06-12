¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 12 de Junio de 2026? Estas son las Temperaturas

A partir de hoy regresan las probabilidades de lluvia para Monterrey. Diversos sistemas se desplazarán hacia la zona oriental y noreste de México, lo que traería una gran cantidad de precipitaciones para la región.

Mientras tanto, esta mañana de viernes 12 de junio las temperaturas de la zona metropolitana de Monterrey se encuentran alrededor de los 25 grados, con el cielo completamente cubierto por nubosidad y presencia de llovizna en los aeropuertos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León Pronóstico Matutino del Viernes 12 de Junio de 2026

Se reporta buena calidad del aire en las 15 estaciones de monitoreo ambiental distribuidas en el área metropolitana y un alto concentrado de humedad en el ambiente, ya que amanecimos con más del 85 por ciento de humedad.

Para el resto del día se espera que cambie la condición del cielo a medio nublado, con incremento de temperaturas hasta los 32 o 33 grados y probabilidad de chubascos aislados durante la tarde o noche.

Incrementan probabilidades de lluvia para fin de semana

Para el día de mañana incrementan las probabilidades de lluvia al 35 por ciento y para el domingo al 60 por ciento. Para los días lunes y martes se prevén probabilidades por arriba del 90 por ciento. Las expectativas de acumulación de lluvias superan los 45 milímetros entre domingo, lunes y martes, por lo que se esperan fuertes precipitaciones al final de esta semana y al inicio de la siguiente.

Además, una zona de inestabilidad con 10 por ciento de potencial ciclónico se desplaza sobre el sur del Golfo de México y se espera que se mueva frente a la costa de Veracruz hacia la costa de Tamaulipas, lo que traería una gran cantidad de lluvias al noreste del país en los siguientes días. Aunque su potencial de conformarse como ciclón es bajo y sus lluvias son dispersas, puede ocasionar la inestabilidad suficiente para traer precipitaciones a la región noreste de México. Se mantiene bajo una estrecha vigilancia.

Por otra parte, la onda tropical número 6 de la temporada se mueve sobre el sureste del país, provocando lluvias y tormentas sobre la Península de Yucatán y el sureste mexicano. Estas ondas se desplazan hacia el oeste, por lo que las lluvias se moverán hacia el oriente y centro del territorio nacional durante los próximos días.