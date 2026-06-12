¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 12 de Junio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del tiempo con Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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Nuevo León se prepara para un fin de semana lluvioso con hasta 60% de probabilidad de lluvia el domingo. Conoce el pronóstico completo con Mauro Morales.

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