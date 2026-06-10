Así Amanecen las Garitas de Mexicali Hoy Miércoles 10 de Junio de 2026

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 10 de Junio

Garitas Línea MexicaliFoto: N+

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Cruzar la frontera por Mexicali hoy puede tomar tiempo. Garita Mexicali Centro con esperas de 2 horas. Usa carriles rápidos y mantente informado con reportes en vivo.

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