¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy Miércoles 10 de Junio 2026 para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy miércoles 10 de Junio

Garitas Tijuana VehicularFoto: N+

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