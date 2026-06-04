¿Hay Servicio Afectado en el Metro CDMX Hoy? Así Está la Marcha de los Trenes

Este jueves, 4 de junio de 2026, se registra lluvia en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX), lo que afecta el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Además, toma en consideración que hay varias estaciones de la Línea 2 que permanecen cerradas por trabajos de remodelación, estas son:

Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlan, por lo que únicamente los trenes no realizan ascenso y descenso de usuarias y usuarios.

Es importante que sepas que la Línea 2 opera en dos tramos:

Tasqueña-Xola.

Pino Suárez-Cuatro Caminos.

Hay servicio provisional gratuito de RTP para los usuarios entre Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia Provoca Encharcamiento en Eje 1 Norte, CDMX

Así está la marcha de los trenes del Metro

Debido a las lluvias de las últimas horas en la CDMX, se implementó marcha de seguridad en las siguientes líneas:

1, que corre de Pantitlán a Observatorio.

2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

4, que corre de Martín Carrera a Santa Anita.

5, que corre de Pantitlán a Politécnico.

8, que corre de Garibaldi-Lagunilla a Constitución de 1917.

9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

12, (Línea Dorada) que corre de Mixcoac a Tláhuac.

A, que corre de Pantitlán a La Paz.

B, que corre de Ciudad Azteca a Buenavista.

La medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, indicó el Metro y pidió a los usuarios anticipar sus traslados.

Incluso, el servicio en la estación Hangares de la Línea 5 estuvo cerrada por varios minutos, debido a la acumulación de agua en el exterior de la estación por la fuerte lluvia, sin embargo, ya fue abierta.

#AvisoMetro: Al momento se abre la estación Hangares, todas las estaciones de la Línea 5 se encuentran ofreciendo servicio en ambas direcciones. https://t.co/6kY80DnszD — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

Más tarde, cerca de las 8:30 horas, se informó de afluencia moderada de usuarios y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 8, 9, 12, A y B. A pesar de ello, se indicó que esta situación puede cambiar por eventualidades en el servicio.

Con información de N+.

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