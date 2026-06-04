¿Hay Servicio Afectado en el Metro CDMX Hoy? Así Está la Marcha de los Trenes

Así está la marcha de trenes en el Metro de la CDMX hoy, 4 de junio de 2026, luego de las intensas lluvias de las últimas horas

Usurios del Metro CDMXUsurios del Metro CDMX. Foto: N+

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¿Cómo Está el Servicio del Metro CDMX Hoy por Lluvias? Así Va la Marcha de Trenes en las Estaciones