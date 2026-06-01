Metro CDMX: ¿Qué Estaciones de Línea 2 Estarán Cerradas Mañana 2 de Junio 2026?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) anunció cierres en varias estaciones de la Línea 2, como parte de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, previo al Mundial 2026. Te decimos qué estaciones estarán cerradas mañana 2 de junio.

Cabe recordar que desde el pasado viernes 29 de mayo, la L Línea 2 operará en dos circuitos:

Tasqueña-Xola.

Pino Suárez-Cuatro Caminos.

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Estaciones cerradas de la Línea 2

Estas son las estaciones de la Línea 2 cerradas mañana, 2 de junio de 2026, para que tomes precauciones:

Viaducto.

Chabacano.

Así como San Antonio Abad, Portales y Nativitas, cerradas hasta nuevo aviso.

En este tramo se ofrece apoyo gratuito para los usuarios con unidades de RTP, en ambos sentidos.

De Tasqueña a Xola el servicio es normal, así como de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

El servicio habitual se restablecerá el próximo jueves 4 de junio a partir de las 05:00 horas.

Con información de N+.

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