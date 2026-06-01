Metro CDMX: ¿Qué Estaciones de Línea 2 Estarán Cerradas Mañana 2 de Junio 2026?

Estas son las estaciones de la Línea 2 del Metro cerradas mañana, 2 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Servicio de RTP por estaciones ecrradas de la Línea 2 del MetroServicio provisional de RTP por estaciones cerradas de la Línea 2 del Metro. Foto: Cuartoscuro
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