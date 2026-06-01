Suspenden Servicio en Tren Ligero CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en Registro Federal y Textitlán?

La mañana de hoy, 1 de junio de 2026, suspendieron el servicio del Tren Ligero, por lo que si sueles usar este transporte sal con tiempo. En N+ te indicamos qué pasó entre las estaciones Registro Federal y Textitlán.

La interrupción fue informada por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que explicó que el problema se originó por la ruptura de un cable mensajero entre las estaciones Registro Federal y Textitlán, elemento que forma parte de la infraestructura aérea utilizada para la operación de los trenes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fallas en el Tren Ligero Hoy: Servicio Provisional de Estadio Azteca a Xochimilco

Hay servicio provisional

Luego de que detectaron la falla, implementaron un servicio provisional en la línea. De acuerdo con el STE, los trenes operan únicamente en el tramo comprendido entre Xochimilco y Estadio Azteca, mientras que el recorrido entre Estadio Azteca y Tasqueña es cubierto mediante unidades de trolebús en ambos sentidos.

También, indicó que personal especializado trabaja en la zona afectada para restablecer la operación normal lo antes posible.

La suspensión del servicio provocó que algunos pasajeros quedaran detenidos en unidades que circulaban por el tramo afectado.

Videos compartidos en redes sociales muestran a usuarios descendiendo de los vagones y caminando por las vías para dirigirse a otro transporte.

A las 9:42 horas , continúan las labores para reparar la falla en el Tren Ligero, han pasado más de dos horas de la suspensión del servicio.

10:40 horas : concluyen las pruebas después de la reparación entre las estaciones Textitlán y Registro Federal, en pocos minutos el servicio será reanudado.

10:50 horas: reanudaron por completo la operación de las unidades, por lo que llega de Xochimilco a Taxqueña.

FBPT