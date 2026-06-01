Suspenden Servicio en Tren Ligero CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en Registro Federal y Textitlán?

¿Usas el Tren Ligero? Hoy hay suspensión del servicio; te contamos qué pasó

Tren LigeroSuspenden servicio del Tren Ligero hoy, 1 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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