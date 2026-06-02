Línea 5 Comenzará a Operar; ¿Hasta Cuándo Será Gratis?

Comenzará a operar la nueva Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto, un corredor eléctrico que conectará de forma directa la terminal aérea con el sistema de transporte masivo de la ciudad

Conectará de forma directa la terminal aérea con el sistema de transporte masivo de la ciudadFoto: N+

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Descubre la Línea 5: conecta el Aeropuerto de Guadalajara con la ciudad en minutos. Viaja gratis del 4 al 7 de junio. Conoce las estaciones y horarios de este nuevo corredor eléctrico.

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