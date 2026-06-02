Línea 5 Comenzará a Operar; ¿Hasta Cuándo Será Gratis?

La Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto arrancará el jueves 4 de junio, cuando inicie operaciones este nuevo corredor de transporte en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La nueva línea permitirá conectar directamente el aeropuerto con el sistema de transporte masivo de la ciudad mediante un punto de transferencia en Carretera a Chapala, desde donde los usuarios podrán enlazarse con Mi Macro Periférico.

A partir de ahí, será posible hacer conexión con otros sistemas como:

Línea 1 y Línea 3 del Tren Ligero.

Mi Macro Calzada.

Diversas rutas alimentadoras.

¿Cuáles son las estaciones que contempla la Línea 5?

Aeropuerto.

San José del Quince.

La Piedrera.

La Gigantera.

Las Pintitas.

Las Torres.

Parque Montenegro.

Las Liebres.

Carretera a Chapala.

Este nuevo corredor de transporte está proyectado para atender una demanda inicial de hasta 27 mil pasajeros diarios, principalmente en la zona sur de la ciudad y hacia el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Karina Hermosillo Ramírez, coordinadora general de Gestión del Territorio, declaró:

"Vamos a requerir del apoyo por un periodo del apoyo de la Policía Vial, en lo que los ciudadanos vamos ubicando esas nuevas rutas. Es importante mencionar que quedan unas intervenciones ya menores de obra pública por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, principalmente en laterales, lo que todavía no nos permite que el trayecto pueda ser continuo. En ese sentido, efectivamente vamos a tener un periodo de adaptación por parte de todos los usuarios".

Foto: N+

Respecto a la frecuencia de las unidades, se estima que circularán cada cinco minutos, lo que busca reducir tiempos de espera y mantener un flujo constante, especialmente en horarios de mayor afluencia.

La ruta operará con 41 autobuses eléctricos, equipados con aire acondicionado, puertos USB, cámaras de vigilancia e internet.

Finalmente, las autoridades informaron que del 4 al 7 de junio el servicio será gratuito.

El servicio funcionará de 03:30 a 22:30 horas.

Sin embargo, durante sus primeros tres días de operación, el horario será reducido, operando de 06:00 a 22:00 horas.