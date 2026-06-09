El Chapulín y Animales Silvestres: Nuevas Rutas de Trolebús en CDMX por Mundial 2026

Este martes, 9 de junio de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) inauguró dos nuevas rutas de trolebús: El Chapulín y Animales Silvestres.

Se trata de 60 nuevas unidades de trolebús cien por ciento eléctricas que operarán a lo largo de 22.1 km que tiene la línea El Chapulín o Línea Cero, que atraviesa por 5 alcaldías en la zona poniente, y que conecta Chapultepec con Ciudad Universitaria.

Se prevé que las nuevas unidades beneficiarán a 65 mil usuarios diariamente, con un tiempo estimado de recorrido de 50 minuto y una frencuencia entre estaciones de 2 minutos, recorrerá las siguientes alcaldías:

Coyoacán, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

La línea El Chapulín es eficiente y amigable con el medio ambiente, además conecta con:

Red de Trolebús: Líneas 2, 3, 6, 7 y 13.

Metro: Líneas 1, 7, 9 y 12.

Metrobús: Líneas 1, 2 y 7.

Ruta Animales Silvestres

Mientras que la ruta Animales Silvestres o línea 14 operará a lo largo de 13.2 km por dos alcaldías del sur de la ciudad, conecta Huipulco con Ciudad Universitaria, como parte de los compromisos para el Mundial 2026.

Se trata de 19 nuevas unidades de trolebús que diariamente recorrerán las alcaldías Tlalpan y Coyoacán y que conectan con:

Metro: Línea 3.

Tren Ligero: Línea 1.

Trolebús: Línea 12.

El recorrido de Huipulco a Ciudad Universitaria se estima sea de 33 minutos, con una demanda de 20 mil usuarios diarios. Además, esta línea también dará servicio a visitantes que asistirán al Estadio Ciudad de México en el Mundial.

Estas dos nuevas rutas conforman 35 km nuevos de electromovilidad previo al Mundial 2026, que inicia el próximo jueves 11 de junio de 2026.

Con información de N+.

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