El Chapulín y Animales Silvestres: Nuevas Rutas de Trolebús en CDMX por Mundial 2026

La CDMX tiene dos nuevas rutas de Trolebús: El Chapulín y Animales Silvestres

Uidad del Trolebús Línea El Chapulín, en CDMXLínea El Chapulín conectará Chapultepec con Ciudad Universitaria. Foto: Captura de pantalla

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CDMX avanza en electromovilidad con El Chapulín y Animales Silvestres. 35 km de nuevas rutas de trolebús para el Mundial 2026. Conoce las alcaldías que recorrerán y cómo mejorarán tu viaje.

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