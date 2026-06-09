Bloqueo por Manifestación en el Circuito Juan Pablo II de Puebla; Esto Se Sabe

Reportan el cierre en ambos sentidos de Circuito Juan Pablo II a la altura de Río Grijalva, debido a la presencia de un grupo de personas.

Manifestación en Circuito Juan Pablo II.Foto: SSC Puebla

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Cierre total en Circuito Juan Pablo II, Puebla, por protesta. Tráfico intenso en Río Grijalva y Mar Egeo. Demandan respuesta sobre el servicio de agua.

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