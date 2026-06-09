Bloqueo por Manifestación en el Circuito Juan Pablo II de Puebla; Esto Se Sabe

En la ciudad de Puebla, apartir de las 12:00 p.m de este martes 9 de junio, se reportó el bloqueo en ambos sentidos del Circuito Juan Pablo II, a la altura de Río Grijalva, la 24 Sur y Mar Egeo, derivado de una manifestación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a la zona para abanderar el sitio y prevenir algún accidente ante la presencia de un grupo de personas.

A pesar de una ligera lluvia, los inconformes tomaron la vialidad y cerraron el paso para ser escuchados por las autoridades. Los oficiales de tránsito se encuentran redirigiéndo a los automovilistas para que tomen vías alertas.

Calles afectadas por manifestación en el Circuito Juan Pablo II

Se recomienda evitar el Circuito Juan Pablo II a la altura de las siguientes calles pues se reporta tráfico intenso:

Río Grijalva

24 Sur

Río Suchiate

Río Usumacinta

Cocoyoc

Mar Egeo

De manera preliminar se sabe que la población se encuentra manifestando por inconformidades con el servicio de agua, piden una respuesta de la empresa responsable y la intervención de las autoridades competentes.

Bloqueo en la Calzada Ignacio Zaragoza de Puebla, manifestantes cierran el pasó con un autobús de pasajeros

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla dio a conocer que se mantienen cierres a la circulación sobre Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de 32 Oriente y 40 Oriente, derivado de la presencia de un grupo de personas en inmediaciones del Congreso del Estado.

Un autobús de pasajeros fue atravesado en la vialidad para bloquear el paso de vehículos por lo que la Policía de la ciudad colocó patrullas para prevenir algún accidente. Se recomienda utilizar vías alternas y atender las indicaciones de la autoridad vial.

En tanto al grupo de personas, se sabe que son habitantes de Hueyapan quienes se encuentran manifestado para ser escuchados por las autoridades competentes y exigen que se respeten los límites territoriales de su comunidad.

Con información de N+

MCS