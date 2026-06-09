Cierre Total por Derrumbe en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca Deja Tráfico Paralizado

Caos en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca debido a un importante derrumbe a la altura del kilómetro 90, autoridades dieron a conocer el cierre total en ambos sentidos, por lo que se reporta tráfico intenso en la zona.

La mañana de este 9 de junio se reportaron diversos deslizamientos de talud en el tramo de la autopista Tehuacán-Oaxaca, lo que provocó el bloqueo cerca del mirador El Picacho.

Debido a este incidente, rápidamente se comenzó a formar una fila kilométrica de vehículos varados, quienes hasta el momento permanecen en la zona; Algunos de ellos optaron por dar una vuelta en U y tomar la vialidad de regreso hacia la salida más cercana, mientras que otros están en espera a que la carretera sea reabierta.

Autopista Cuacnopalan-Oaxaca cerrada por derrumbe hoy 9 de junio

El paso con dirección a Puebla y Oaxaca por la autopista de cuota 135-D está completamente cerrado por lo que elementos de Caminos y Puentes Federales recomiendan evitar la zona y tomar vías alternas.

Como ruta alternativa, se encuentra disponible la Carretera Federal 190 Puebla-Oaxaca, no obstante, dieron a conocer que elementos especializados ya se laboran en la zona del deslave para poder liberar el paso.

En tanto a las recomendaciones, las autoridades piden a los conductores a moderar su velocidad debido a que en temporada de lluvias es más propenso a que existan estos deslaves en las zonas serranas de la vía.

Cierre total en la autopista Amozoc-Perote por accidente que dejó dos muertos

Por otro lado, la autopista Amozoc-Perote registra el cierre total de su circulación derivado a un accidente entre un tráiler y un automóvil a la altura de Coyotepec.

Elementos de rescate arribaron para liberar los cuerpos de dos personas que terminaron prensadas entre los fierros de la unidad compacta, sin embargo debido a sus heridas, ya habían perdido la vida.

La vialidad se encuentra cerrada mientras llevan acciones de mitigación de riesgos y maniobras para el retiro de las unidades, se recomienda tomar vías alternas para no afectar sus tiempos de traslados.

Con información de N+

MCS