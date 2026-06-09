Cierre Total por Derrumbe en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca Deja Tráfico Paralizado

Por deslizamiento de talud, se reporta cerrada la Autopista Tehuacán-Oaxaca a la altura del kilómetro 90; Autoridades emiten recomendaciones.

Cerrada la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca por derrumbe.Foto: N+

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Derrumbe en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca bloquea el paso en ambos sentidos. Evita la zona y toma la Carretera Federal 190 como alternativa. Conoce más detalles sobre el incidente.

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