Auto Termina con Dos Llantas Suspendidas en el Aire por Choque en Avenida Juárez de Puebla

El conductor de un automóvil blanco chocó contra el barandal del estacionamiento subterráneo y quedó incrustada la unidad.

El vehículo se impactó contra el barandal del acceso.Foto: N+

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Impactante accidente en Puebla: un auto blanco choca contra el barandal de un estacionamiento en Av. Juárez. Servicios de emergencia en acción. ¿Qué pasó con el conductor?

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