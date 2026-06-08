Auto Termina con Dos Llantas Suspendidas en el Aire por Choque en Avenida Juárez de Puebla

Durante la madrugada de este lunes 8 de junio se registró un aparatoso accidente sobre la Avenida Juárez y la 25 sur de la ciudad de Puebla.

El conductor de un automóvil blanco chocó contra el barandal del estacionamiento subterráneo y quedó incrustada la unidad.

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Choca automóvil contra el acceso del estacionamiento en la Avenida Juárez

Servicios de emergencia acudieron a atender el reporte para atender a los heridos y llevar a cabo control y mitigación de riesgos.

Personal de rescate urbano de protección civil trabajó en la zona para retirar la unidad con apoyo de grúas.

Hasta el momento las autoridades no han informado el estado de salud del conductor.

Motociclista resulta herido por accidente en la autopista México-Puebla

Un motociclista resultó lesionado tras accidentarse sobre la lateral de la autopista México-Puebla a la altura de la caseta del segundo piso con dirección a San Miguel Xoxtla.

El hombre aparentemente derrapó y quedó tendido sobre el asfalto, por lo que automovilistas se quedaron a auxiliarlo, la mañana de este lunes.

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Minutos después paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas y del municipio de Coronango brindaron asistencia médica y lo trasladaron a un hospital.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR

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