Puebla se Mantiene en Alerta por Pronóstico de Lluvias y Granizadas en Próximas Horas

De acuerdo con la coordinación general de Protección Civil del Estado de Puebla, el 8 y 9 de junio podrían presentarse lluvias intensas, vientos fuertes y caída de granizo en zonas serranas.

Por lo anterior se implementan acciones preventivas para proteger la integridad de la población principalmente estudiantil, y fortalecer la gestión del riesgo en Puebla.

¿Por qué está lloviendo tanto en Puebla?

El titular de la dependencia, coronel Bernabé López Santos, explicó que el peligro se debe a la combinación de humedad del Golfo de México y la posible formación de un ciclón tropical frente a Oaxaca.

Según el análisis técnico, se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 80 milímetros en las Sierras Norte y Nororiental durante los días de mayor intensidad, además de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.

Ambiente cálido durante el día.



⛈️ En el día se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo, en Sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán y Mixteca. Además de moderadas en el resto del estado. pic.twitter.com/ERYThGNGRm — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 7, 2026

Se mantiene suspensión de clases en sierras poblanas

Por esta razón, autoridades recomendaron extender la suspensión de actividades escolares presenciales; el lunes en la sierras Norte y Nororiental, mientras que el martes exclusivamente en la sierra Norte.

El gobierno del estado activó los protocolos de atención de manera coordinada con los municipios y la secretaría de educación pública para salvaguardar a las familias poblanas.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR