Puebla se Mantiene en Alerta por Pronóstico de Lluvias y Granizadas en Próximas Horas

El peligro se debe a la combinación de humedad del Golfo de México y la posible formación de un ciclón tropical frente a Oaxaca.

Las intensas lluvias se generan por la combinación de humedad en el Golfo de México.Foto: PC Estatal

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Protección Civil de Puebla advierte sobre lluvias intensas y granizo por la humedad del Golfo y ciclón tropical. Medidas preventivas y suspensión de clases en las sierras. Infórmate sobre las acciones.

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