Puebla se Mantiene en Alerta por Pronóstico de Lluvias y Granizadas en Próximas Horas

De acuerdo con la coordinación general de Protección Civil del Estado de Puebla, el 8 y 9 de junio podrían presentarse lluvias intensas, vientos fuertes y caída de granizo en zonas serranas.
Por lo anterior se implementan acciones preventivas para proteger la integridad de la población principalmente estudiantil, y fortalecer la gestión del riesgo en Puebla.
¿Por qué está lloviendo tanto en Puebla?
El titular de la dependencia, coronel Bernabé López Santos, explicó que el peligro se debe a la combinación de humedad del Golfo de México y la posible formación de un ciclón tropical frente a Oaxaca.
Según el análisis técnico, se prevén acumulados de lluvia de entre 50 y 80 milímetros en las Sierras Norte y Nororiental durante los días de mayor intensidad, además de actividad eléctrica, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo.
Se mantiene suspensión de clases en sierras poblanas
Por esta razón, autoridades recomendaron extender la suspensión de actividades escolares presenciales; el lunes en la sierras Norte y Nororiental, mientras que el martes exclusivamente en la sierra Norte.
El gobierno del estado activó los protocolos de atención de manera coordinada con los municipios y la secretaría de educación pública para salvaguardar a las familias poblanas.
Con información de Ana Celia Lara
JAPR