Revolvedora de Cemento se Sale de la Autopista Puebla-Córdoba en las Cumbres de Maltrata

Guardia Nacional reporta cierre parcial por el accidente de una pesada unidad con dirección sur-norte.

La unidad se fue a la barranca después de pasar la curva.Foto: GN

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Accidente en la autopista Puebla-Córdoba: una revolvedora de cemento destruye la barra de contención y cae al barranco. Tráfico lento por cierre parcial. Detalles aquí.

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