Revolvedora de Cemento se Sale de la Autopista Puebla-Córdoba en las Cumbres de Maltrata

Un fuerte accidente se registró la mañana de este lunes 8 de junio en la autopista Puebla-Córdoba a la altura de las Cumbres de Maltrata; una unidad revolvedora de cemento se salió del camino y se precipitó al barranco.

De acuerdo con el reporte de Guardia Nacional (GN) la pesada unidad se accidentó a la altura del kilómetro 240+100; destruyó por completo la barra metálica de contención al salir de la curva con sentido sur-norte y siguió avanzando más de 10 metros sobre el terreno.

Tractocamión con remolque se sale de la autopista en las Cumbres de Maltrata

Al momento no se reportan personas lesionadas, pero el tráfico es lento debido al cierre parcial preventivo para iniciar labores de extracción del tractocamión con remolque tipo tolva granelera.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 240+100, de la carretera Puebla-Córdoba, con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/OZxca9PpK7 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 8, 2026

Se desconocen las causas del accidente que ocurrió en las primeras horas de este lunes 8 de junio.

Con información de N+

JAPR