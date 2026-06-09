Choque entre Pipa de Gas LP y Tráiler Provoca Fuga y Cierre Total en Carretera Puebla-Tehuacán

Se reporta el cierre total de circulación sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán cerca del km 079+500 a la altura de la localidad Barrio San Lucas debido a un accidente en donde una pipa de gas y un tráiler fueron protagonistas.

El choque entre las dos unidades pesadas se registró cerca del municipio de Tlacotepec de Díaz con dirección a Tehuacán, lo que provocó el bloqueo en la vialidad y generó alarma entre automovilistas quienes se encontraban cerca de la colisión.

Accidente provoca fuga de gas LP en la carretera federal Puebla-Tehuacán

Debido al accidente, se reportó una fuga de gas que provenía del autotanque, por lo que se testigos solicitaron de manera urgente la presencia del cuerpo de emergencias.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para abanderar la zona y bomberos de Tecamachalco para mitigar riesgos de alguna explosión.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre de circulación por maniobras tras #AccidenteVial cerca del km 079+500, de la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura de la Loc. Barrio San Lucas, con dir. a Tehuacán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/LOP8hbHrbg — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 9, 2026

Hasta el momento el incidente fue controlado y no se reportan lesionados de gravedad, sin embargo, el paso sigue cerrado mientras se llevaba acabo acciones de mitigación de riesgos y el retiro de las unidades pesadas.

Tráfico paralizado en la carretera federal Puebla-Tehuacán por accidente de pipa y tráiler

Debido al tráfico paralizado en la carretera federal Puebla-Tehuacán, se recomienda tomar vías alternas y evitar el paso a la altura del municipio de Tlacotepec de Díaz.

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Con información de N+

MCS