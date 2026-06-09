Choque entre Pipa de Gas LP y Tráiler Provoca Fuga y Cierre Total en Carretera Puebla-Tehuacán

Cuerpos de emergencia se movilizaron a la carretera federal para atender el accidente y fuga de gas LP a la altura de Tlacotepec de Díaz.

Choque deja cierre total en la carretera Puebla-Tehuacán.Foto: N+

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Accidente en la carretera Puebla-Tehuacán causa fuga de gas LP. Emergencias controlan la situación, pero el tráfico sigue detenido. Conoce más detalles.

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