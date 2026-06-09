Tráiler Destroza un Auto en la Autopista Amozoc-Perote; Reportan Dos Muertos y Cierre Total

La mañana de este 9 de junio se registró un accidente fatal en la autopista Amozoc-Perote, un tráiler protagonizo un choque contra un automóvil compacto provocando la muerte de al menos dos personas.

La parte frontal del vehículo color gris terminó debajo de la caja del tractocamión, dejando prensados a sus ocupantes, por lo que testigos este incidente dieron aviso al cuerpo de emergencias para poder salvarlos.

Elementos de rescate arribaron a la autopista Amozoc-Perote a la altura de Coyotepec para poder rescatar a dos personas, sin embargo, fue demasiado tarde pues ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.

Autopista Amozoc-Perote cerrada por accidente de tráiler y auto

La vialidad se encuentra cerrada mientras llevan acciones de mitigación de riesgos y maniobras para el retiro de las unidades, se recomienda tomar vías alternas para no afectar sus tiempos de traslados.

En tanto a los vehículos que quedaron varados en el tráfico debido a este accidente, algunos optaron por circular en sentido contrario para poder salir del congestionamiento.

Se espera que la autopista Amozoc-Perote a la altura de Coyotepec permanezca cerrada durante varios minutos debido a que aún están en espera de grúas y peritos de la Fiscalía General del Estado quienes llevarán acabo el levantamiento de los cadáveres. Hasta el momento, las víctimas mortales permanecen en calidad de desconocidos.

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Carretera federal Puebla-Tehuacán cerrada por accidente hoy 9 de junio

De manera paralela, se registra el cierre total de circulación sobre la carretera Puebla-Tehuacán a la altura del municipio de Tlacotepec de Díaz cerca del km 079+500, esto debido a un accidente entre una pipa de gas LP y un tráiler.

#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre de circulación por maniobras tras #AccidenteVial cerca del km 079+500, de la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura de la Loc. Barrio San Lucas, con dir. a Tehuacán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/LOP8hbHrbg — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 9, 2026

Cuerpos de emergencias laboran en la vialidad a un costado de la localidad Barrio San Lucas, derivado al reporte de fuga de gas LP que transportaba la unidad pesada tipo cilindro.

Elementos de la Guardia Nacional de Carreteras cerraron el paso mientras bomberos de Tecamachalco llevan acabo acciones para mitigar riesgos de alguna explosión.

Con información de N+

MCS