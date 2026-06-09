Tráiler Destroza un Auto en la Autopista Amozoc-Perote; Reportan Dos Muertos y Cierre Total

Un fuerte choque entre un tractocamión y un vehículo compacto dejó cerrado el paso en la Autopista Amozoc-Perote, hay al menos dos muertos.

Cerrada la Autopista Amozoc-Perote por choque de tráiler y auto.Foto: N+

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Accidente fatal en la Amozoc-Perote: tráiler choca con auto compacto, causando dos muertes. La autopista está cerrada, busca rutas alternas.

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Tráiler Destroza un Auto en la Autopista Amozoc-Perote; Reportan Dos Muertos y Cierre Total