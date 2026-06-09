Tráiler Destroza un Auto en la Autopista Amozoc-Perote; Reportan Dos Muertos y Cierre Total
Un fuerte choque entre un tractocamión y un vehículo compacto dejó cerrado el paso en la Autopista Amozoc-Perote, hay al menos dos muertos.
Foto: N+
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Accidente fatal en la Amozoc-Perote: tráiler choca con auto compacto, causando dos muertes. La autopista está cerrada, busca rutas alternas.
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PorRedacción N+
La mañana de este 9 de junio se registró un accidente fatalen la autopista Amozoc-Perote, un tráiler protagonizo un choque contra un automóvil compacto provocando la muerte de al menos dos personas.
La parte frontal del vehículo color gris terminó debajo de la caja del tractocamión, dejando prensados a sus ocupantes, por lo que testigos este incidente dieron aviso al cuerpo de emergencias para poder salvarlos.
Elementos de rescate arribaron a la autopista Amozoc-Perote a la altura de Coyotepec para poder rescatar a dos personas, sin embargo, fue demasiado tarde pues ya no presentaban signos vitales debido a la gravedad de sus heridas.
Autopista Amozoc-Perote cerrada por accidente de tráiler y auto
La vialidad se encuentra cerrada mientras llevan acciones de mitigación de riesgos y maniobras para el retiro de las unidades, se recomiendatomar vías alternas para no afectar sus tiempos de traslados.
En tanto a los vehículos que quedaron varados en el tráfico debido a este accidente, algunos optaron por circular en sentido contrario para poder salir del congestionamiento.
Se espera que la autopista Amozoc-Perote a la altura de Coyotepec permanezca cerrada durante varios minutos debido a que aún están en espera de grúas y peritos de la Fiscalía General del Estado quienes llevarán acabo el levantamiento de los cadáveres. Hasta el momento, las víctimas mortales permanecen en calidad de desconocidos.
Carretera federal Puebla-Tehuacán cerrada por accidente hoy 9 de junio
De manera paralela, se registra el cierre total de circulación sobre la carretera Puebla-Tehuacán a la altura del municipio de Tlacotepec de Díaz cerca del km 079+500, esto debido a un accidente entre una pipa de gas LP y un tráiler.