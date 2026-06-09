Un Hombre Fue Atropellado y Asesinado a Balazos en Tlaxcala; Ya Hay un Detenido

La víctima fue agredida por varios hombres en calles del municipio de Apizaco, hasta que perdió la vida por un ataque con arma de fuego.

Samuel "N" alias "El Cholo" señalado de homicidio en Tlaxcala.Foto: FGJ Tlaxcala

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Tragedia en Tlaxcala: un hombre de 35 años fue brutalmente asesinado en Apizaco. La detención de 'El Cholo' marca un avance en la investigación. Descubre más sobre este caso que sacude a la comunidad.

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