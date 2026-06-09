Un Hombre Fue Atropellado y Asesinado a Balazos en Tlaxcala; Ya Hay un Detenido

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala obtuvo la detención de Samuel "N" alias "El Cholo" por su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido en el municipio de Apizaco.

De acuerdo a las investigaciones, el pasado 2 de mayo de 2026 la víctima de aproximadamente 35 años de edad fue atropellada y agredida por varios hombres entre las calles Aquiles Serdán y Libertad.

Posteriormente sacaron un arma de fuego y dispararon contra el hombre. Debido a la gravedad de sus heridas terminó perdiendo la vida en el lugar, mientras que los sujetos se dieron a la fuga.

Samuel "N" alias "El Cholo" detenido por homicidio en Apizaco, Tlaxcala

Tras reunir las pruebas necesarias, un Juez de Control ordenó la aprehensión del presunto responsable por lo que la Policía de Investigación dio con su ubicación y llevó a cabo un operativo de inteligencia para su detención en el municipio de Apizaco.

Samuel "N" alias "El Cholo" quedó a disposición de la autoridad ministerial por su probable responsabilidad en este asesinato que conmocionó a la comunidad de Tlaxcala, ahora las autoridades correspondientes determinarán si es o no culpable.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala refrendó su compromiso para esclarecer este homicidio y que el o los responsables paguen conforme lo dicta la ley.

Una persona fue asesinada por varios de sus familiares en Huamantla, Tlaxcala

Un hombre fue asesinado a manos de su propia familia en el municipio de Huamantla, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala logró la detención de seis presuntos responsables.

La víctima fue agredida en una vivienda por parte de varios familiares, provocándole heridas de gravedad por lo que se mantuvo hospitalizada por varios días hasta que lamentablemente perdió la vida.

Ante esta situación, las autoridades lograron la detención de Ezequiel, José Leobardo, Juana, Antonio, Cristian y Aldahir Antonio "N" quienes presuntamente participaron en este ataque que desencadenó la muerte de la persona.

Las detenciones se realizaron mediante una orden de cateo y con estricto respeto al debido proceso y a los derechos de las personas investigadas, quienes ya se encuentran a disposición de un Juez de Control.

Con información de N+

MCS