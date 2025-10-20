Agreden a Balazos a Ciclista en Caborca tras Persecución; Esto Pasó

Una persecución a balazos que comenzó en la calle 7 y avenida Antimonio culminó con un hombre herido en la colonia Aviación, la noche del domingo, 19 de octubre, lo que generó una intensa movilización de corporaciones policíacas en distintos puntos del municipio de Caborca.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 7:20 de la tarde se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego de grueso calibre en la zona mencionada.

En el sitio fueron localizados una bicicleta azul, una gorra, un teléfono celular, un par de tenis del mismo color y rastros de sangre, indicios que señalaron el inicio del ataque.

Vecinos dieron aviso a autoridades al percatarse de que el hombre llegó gravemente herido

Minutos más tarde, vecinos de la Avenida W, entre calles 15 y 16, alertaron a las autoridades sobre un hombre que había llegado gravemente herido, aparentemente víctima de la misma agresión.

Agentes municipales y paramédicos acudieron al lugar y trasladaron al lesionado a un centro de salud, donde permanece bajo atención médica.

Elementos de los tres niveles de gobierno acordonaron las áreas relacionadas y la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación, para establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

