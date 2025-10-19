Accidente en Carretera Caborca–Y Griega Deja una Persona Sin Vida y 7 Heridos, en Sonora

Un choque entre dos vehículos dejó a una persona fallecida y 7 heridas, en el kilómetro 22, de la carretera Caborca - Y Griega, de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora.

Noticia Relacionada: Accidente Carretera Guaymas-Hermosillo: Fiscalía Investiga si Chofer se Quedó Dormido

En el accidente, registrado la madrugada del domingo, 19 de octubre, participó una camioneta tipo van de transporte de personal y un automóvil tipo sedan, cuyo copiloto falleció tras el impacto.

Las personas lesionadas fueron auxiliadas por Cruz Roja de La Y Griega, Caborca y Pitiquito, además, fueron trasladadas al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Caborca para su atención médica.

Muere una persona tras volcamiento de tráiler en carretera Ímuris - Cananea

El volcamiento de un tráiler en la carretera internacional México 2, a la altura del tramo Cananea–Ímuris, provocó una tragedia la noche del martes, 14 de octubre, luego de que la unidad cayera sobre un automóvil particular, dejando una persona sin vida y otra más gravemente herida.

El fuerte impacto ocurrió en una zona de curvas pronunciadas de la sierra baja, cuando el tráiler perdió el control y terminó cayendo a un barranco. En su descenso, la unidad se volcó y aplastó por completo al sedán donde viajaban dos personas.

Una de ellas falleció de manera instantánea, mientras que la segunda quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo. Rescatistas de Bomberos y Cruz Roja realizaron maniobras durante varios minutos para liberar a la sobreviviente, quien fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico.

Historias Recomendadas:

con información de Fernanda Romero.

ABM