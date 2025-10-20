Sujeto Detenido por Perseguir y Amenazar con Arma Blanca a su Sobrino de 17 Años en Hermosillo

Dos agresiones con arma blanca movilizaron a la Policía Municipal el fin de semana, en distintos puntos de Hermosillo, dejando como resultado la detención de los presuntos responsables, sin que se reportaran lesionados.

En el poblado Miguel Alemán, Miguel Ángel “N”, de 51 años, fue detenido tras perseguir y amenazar con un cuchillo a su sobrino de 17 años. El hecho se registró en las calles 20 de Noviembre y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Insurgentes, donde los oficiales lograron intervenir y asegurar al agresor con un arma blanca de 28 centímetros.

Joven amenazó con cuchillo a adulta mayor en Hermosillo

Por otra parte, en la colonia Canteras, agentes arrestaron a Javier “N”, de 24 años, luego de que dañara la puerta del domicilio de su vecina y la amenazara con un cuchillo de aproximadamente 23 centímetros. La víctima, de 66 años, señaló que el joven pateó la puerta principal de su vivienda antes de amenazarla. Tanto el agresor como el arma quedaron a disposición de la autoridad investigadora.

En ambos casos, los responsables fueron puestos ante el Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades y se continúe con las investigaciones correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

